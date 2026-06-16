Autoridades sospechan que cabeza de agua pudo arrastrar a Ashley Phillips en Pérez Zeledón

La ciudadana estadounidense Ashley Phillips, de 30 años, permanece desaparecida desde hace 10 días en el sector de Barú de Pérez Zeledón, luego de que presuntamente fuera arrastrada por una cabeza de agua mientras se encontraba en las cataratas de Nauyaca.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) difundió la fotografía de la mujer y solicitó la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero. La entidad indicó que fue reportada como desaparecida el 7 de junio de 2026.



De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, Phillips fue vista por última vez el 3 de junio anterior en San Salvador de Barú, en Pérez Zeledón.



Nicole Phillips Ashley esta desaparecida.

Este martes 16 de junio, el OIJ confirmó que la mujer continúa desaparecida. Según la Policía Judicial, la denuncia fue presentada por la propietaria del lugar donde la estadounidense se hospedaba en Costa Rica, quien informó que la turista salió de la residencia y no regresó.

Ante el reporte de desaparición, la Cruz Roja Costarricense desarrolló un operativo de búsqueda y localización en el sector de Nauyaca, luego de recibir información sobre el ingreso de una mujer adulta hacia la zona del río y la posible afectación por una cabeza de agua registrada en el área.

Buzos realizando trabajos de búsqueda:





Las labores se llevaron a cabo entre el 3 y el 8 de junio y contaron con la participación de 12 personas entre rescatistas y personal de apoyo. Durante el operativo se realizaron búsquedas terrestres, inspecciones en sectores de difícil acceso, recorridos por el cauce del río, inmersiones con buzos especializados y sobrevuelos con drones, incluyendo equipos térmicos.



Asimismo, los equipos efectuaron inspecciones en distintas pozas y áreas cercanas a las caídas de agua con el objetivo de ampliar la cobertura de búsqueda y descartar posibles puntos de interés.

"Tras completar las revisiones en los sectores considerados prioritarios y no obtener indicios positivos sobre el paradero de la mujer, se realizó una valoración integral de la situación. Posteriormente, en coordinación con la dirección institucional, se determinó suspender las labores operativas desplegadas por la institución", indicó la Cruz Roja.

La decisión fue comunicada a los familiares e interesados, a quienes se les indicó que, ante la ausencia de nuevos indicios que permitieran orientar la búsqueda hacia un punto específico, concluía esta fase operativa.

La institución agregó que cualquier información relacionada con el caso puede ser reportada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 para valorar la eventual activación de nuevos recursos de búsqueda.

