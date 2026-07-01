Autoridades revelan cómo funciona el "mall de las drogas" en Hatillo

La variedad de sustancias ilícitas que, según las autoridades, se comercializan en la comunidad de María Reina llevó a que esta zona fuera bautizada como el "mall de las drogas".

Durante los últimos seis meses, las autoridades judiciales, la Policía de Control de Drogas (PCD) y la Fiscalía han realizado al menos tres intervenciones en esta comunidad ubicada en Hatillo, San José.

Las autoridades califican el sector como un centro comercial debido a la diversidad de estupefacientes que, presuntamente, comercializan las organizaciones narcotraficantes a cualquier hora del día.

Además, señalan que estos grupos no solo se dedican al narcomenudeo en la zona, sino que también funcionan como distribuidores para otras organizaciones criminales que operan en distintos puntos de la Gran Área Metropolitana.

La intervención más reciente fue ejecutada por la Policía de Control de Drogas y la Fiscalía, que realizaron 10 allanamientos en varias estructuras conectadas entre sí.

Como parte de las investigaciones, las autoridades han determinado que las organizaciones criminales asentadas en María Reina modifican constantemente sus métodos de operación para dificultar el trabajo policial y judicial.

En los operativos más recientes, la PCD detuvo a ocho personas que, presuntamente, utilizaban radios de comunicación y sistemas de vigilancia para monitorear la presencia de las autoridades y alertar sobre los movimientos policiales.