Autoridades reportan ráfagas de 100 km/h en el país: ya se registran 51 incidentes

Los fuertes vientos que afectan a buena parte del territorio nacional han puesto en alerta a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), institución que desde el pasado viernes reporta la atención de 51 incidentes.

De acuerdo con la información remitida a Teletica.com por la institución, el viernes se atendieron seis emergencias por caída de ramas y árboles, además de un caso de viento extremo que dañó equipos y cableado eléctrico.

El sábado se registraron dos incidentes más: uno por viento extremo y otro por caída de árbol.

El domingo fue el día con mayor afectación y movilización de personal. Se reportaron 16 emergencias por caída de ramas, 12 por vientos extremos, dos por caída de árboles y dos más por rayería.

Para este lunes, al cierre de la tarde, la CNFL ya contabilizaba 10 eventos adicionales.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la influencia del empuje frío número 13 ha generado ráfagas superiores a los 100 km/h en varios puntos del país.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores para que se mantengan atentos ante la posible caída de rótulos o árboles en las vías; asimismo, se recomienda a los peatones evitar transitar bajo árboles y a los motociclistas extremar precauciones debido a la fuerza del viento.