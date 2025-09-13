Autoridades reportan 25 incidentes tras fuertes lluvias de las últimas horas

Los fuertes aguaceros de las últimas horas ya registran 25 incidentes en diferentes partes del país, la mayoría por saturación de alcantarillado y deslizamiento.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) confirmó que el territorio nacional enfrenta una fuerte actividad lluviosa y eléctrica, especialmente en el centro y norte del país.

La mayoría de las emergencias reportadas se concentran en San Carlos y Moravia.

“En Tibás, Goicoechea y Moravia se reportan fuertes lluvias. Las afectaciones principales se dan en Moravia por saturación del sistema de alcantarillado y deslizamientos por saturación del terreno. Todos los Comités Municipales de Emergencias se encuentran realizando valoraciones”, informó la CNE.

Se hace un llamado a la ciudadanía, y especialmente a las poblaciones en zonas de riesgo, a permanecer vigilantes y atentos a los reportes de las autoridades.