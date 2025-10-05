Autoridades protagonizan dramático rescate en Puntarenas tras desbordamiento del río Barranca

La Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos vivieron una noche de intensas labores de rescate en Barranca de Puntarenas, donde decenas de personas quedaron atrapadas por el desbordamiento del río Barranca tras las fuertes lluvias.

En la recta de Naranjito, los socorristas atendieron una situación crítica: más de 60 vehículos quedaron aislados y cerca de 120 personas se vieron afectadas por la rápida subida del caudal. En el lugar trabajaron 13 cruzrojistas y 12 vehículos de emergencia, entre unidades básicas, de rescate y operativas.

"Vehículos de todo tipo: motocicletas, vehículos livianos, camiones e inclusive autobuses que se encontraban en la zona y que no podían avanzar para ningún lado", explicó Jorge Matamoros, coordinador operativo regional de la Cruz Roja.

Horas después, los equipos de emergencia se desplazaron hacia el barrio Caribe, también en Barranca, donde realizaron la extracción de una familia compuesta por cinco personas: tres niños y dos adultos, quienes permanecían atrapados dentro de su vivienda rodeada por el agua.

Las maniobras se llevaron a cabo en medio de una situación de alto riesgo, marcada por la oscuridad, la fuerza de la corriente y las lluvias persistentes. Los rescatistas lograron poner a salvo a la familia.

Los cuerpos de rescate mantienen presencia en la zona ante la posibilidad de nuevos incidentes, ya que las condiciones meteorológicas continúan siendo adversas en la región Pacífico Central y otras zonas de Costa Rica.