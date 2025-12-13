Autoridades no descartan incremento de violencia tras crimen de subjefe de OIJ en Pococí

Tras el homicidio del subjefe del OIJ de Pococí, las autoridades no descartan que la violencia pueda aumentar contra otros funcionarios.



La Policía Judicial asegura que el móvil del crimen de Geiner Zamora fue por una investigación contra miembros de la banda de alias “Diablo”.



El homicidio del subjefe del OIJ por causa de una investigación contra miembros de la banda de alias “Diablo” demuestra la escalada de violencia que vive el país.



En el OIJ consideran que este es un síntoma de que la seguridad sigue siendo un problema significativo.



Debido a otros ataques sufridos en distintos cuerpos policiales, en el OIJ no descartan la posibilidad que la violencia escale a cargos más altos.



En la Policía Judicial recalcan que durante los últimos meses reportan la detención de fuertes bandas narco asentadas en distintas zonas del país, como el cártel del Caribe Sur.



Sin embargo, esto es un síntoma negativo para el país.

