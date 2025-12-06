Autoridades investigan riña entre agentes del OIJ que dejó a uno herido de bala

Las autoridades judiciales investigan una riña entre dos funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), un hombre y una mujer, que terminó con uno de ellos herido de bala durante la madrugada de este sábado. (Ver nota adjunta de Telenoticias)

El hecho ocurrió a eso de las 2:00 a. m. en el sector de Mata de Plátano, en El Carmen de Goicoechea, donde un hombre de apellido González resultó herido en un brazo y en una pierna.

De acuerdo con la información preliminar, la principal sospechosa de disparar es una mujer de apellido Arboing, quien también es funcionaria del OIJ. Ambos se encontraban fuera de servicio al momento del suceso.

La hipótesis inicial apunta a que se trató de un incidente vinculado a violencia doméstica, aunque las autoridades no descartan otros posibles escenarios mientras avanzan las pesquisas.

Uno de los puntos que la investigación busca aclarar es si la mujer habría utilizado su arma de reglamento para herir a González, lo que implicaría una serie de eventuales faltas disciplinarias y penales.