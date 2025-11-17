Autoridades investigan muerte de mujer en San José como posible femicidio

La Fuerza Pública y la Cruz Roja costarricense atendieron la tarde del domingo un caso que las autoridades manejan como un posible femicidio en San José.

La víctima, identificada como Belkis Scarleth Molina, de 35 años y nacionalidad nicaragüense, fue encontrada sin signos vitales dentro de una cuartería ubicada en calle 6, entre avenidas 6, 8 y 10 (ver video adjunto de Telenoticias).



Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el presunto responsable es un hombre de 48 años, también nicaragüense, de apellidos Burgos Castillo.

Testigos y vecinos de la cuartería alertaron a las autoridades, quienes detuvieron al sospechoso cuando se presentó en el lugar con un cuchillo ensangrentado y con las manos manchadas de sangre.



El OIJ se encargó del levantamiento del cuerpo y de los indicios en la escena, que servirán para esclarecer las circunstancias del hecho. La víctima deja dos hijos de 10 y 11 años.



Con este caso, Costa Rica suma 33 femicidios en lo que va del 2025. Las investigaciones continúan a cargo del OIJ para determinar la motivación exacta del crimen y asegurar la aplicación de la ley.

﻿

