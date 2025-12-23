Autoridades investigan misteriosa muerte de dos adultos mayores en Rohrmoser

Las autoridades investigan el hallazgo de los cuerpos de dos adultos mayores en Pavas.

El hecho ocurrió la tarde de este martes, al final del bulevar de Rohrmoser, 100 metros al norte y 300 al oeste del supermercado Roma.

Según confirmó la Central de Comunicaciones de la Cruz Roja a Teletica.com, al sitio fueron despachadas varias unidades y, al llegar la primera, se constató que dos hombres de aproximadamente 65 y 90 años no presentaban signos de vida. Ambos fueron declarados fallecidos en el lugar.

La emergencia se registró dentro de una casa. De manera extraoficial, se indicó que los cuerpos no mostraban señales de violencia visibles.

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que se encargará de esclarecer las causas de muerte de las víctimas.