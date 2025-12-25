Autoridades investigan extraña muerte de privado de libertad en cárcel del Adulto Mayor

Las autoridades penitenciarias y judiciales investigan la muerte de un privado de libertad ocurrida la tarde de este miércoles en la cárcel del Adulto Mayor.

De acuerdo con el reporte oficial, cerca de las 5:30 p. m., durante el recuento de cierre, el interno identificado con los apellidos Mora Picado, de 73 años, fue encontrado aparentemente sin vida por otros privados de libertad.

La Policía Penitenciaria explicó que, de inmediato, coordinaron con la Cruz Roja y los paramédicos confirmaron la muerte de Mora.

El Ministerio de Justicia y Paz lamentó el deceso y aseguró que se mantendrá en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para realizar las diligencias correspondientes que permitan esclarecer las circunstancias de la muerte.