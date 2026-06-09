Autoridades intensifican búsqueda de pescadores desaparecidos

El fuerte oleaje que azotó este lunes la vertiente del Pacífico costarricense provocó condiciones adversas en varias playas de Guanacaste y Puntarenas, dejando como saldo la desaparición de cinco personas tras el vuelco de dos embarcaciones tipo panga en Playa Negra y Tamarindo.

La alerta ingresó al sistema de emergencias 911 alrededor de las 6:04 a.m., cuando se reportó el naufragio de una embarcación en Playa Negra, distrito de 27 de Abril, con una persona desaparecida. Veinte minutos después, otro reporte similar se recibió desde Tamarindo. Desde entonces, el Servicio Nacional de Guardacostas y la Cruz Roja Costarricense mantienen operativos de búsqueda en la zona.

El capitán de la embarcación Soberanía, del Servicio de Guardacostas, explicó que las condiciones meteorológicas adversas han complicado las labores de rescate, reiterando el llamado a la industria marítima y a los bañistas para que acaten las recomendaciones oficiales y eviten ingresar al mar mientras persista el fuerte oleaje.

En el Pacífico Sur también se reportó el vuelco de una embarcación en Golfito, aunque sin personas afectadas. Las autoridades advierten que la situación se mantendrá en las próximas horas debido a la influencia de la tormenta tropical Cristina, que se encuentra frente a las costas de Costa Rica y Nicaragua.

El MIOCIMAR de la Universidad de Costa Rica pronosticó que las olas podrían alcanzar hasta cinco metros de altura, lo que incrementa el riesgo para embarcaciones pequeñas y viviendas cercanas a la línea costera.

Vecinos y pescadores artesanales relataron cómo algunos tripulantes lograron salvarse utilizando pichingas y utensilios de trabajo para llegar a la costa. Sin embargo, la comunidad pesquera enfrenta también una afectación económica, pues las condiciones han obligado a cancelar salidas turísticas y de pesca.

“Hemos tenido oleajes de más de tres metros que nos han imposibilitado realizar actividades normales. Hoy cancelamos todas las salidas para resguardar la seguridad de pasajeros y turistas”, señaló Dervin Suárez, representante de la asociación de pescadores locales.

Las autoridades mantienen el llamado a la población costera y turística para extremar precauciones, especialmente durante las horas de marea alta, que podrían agravar las afectaciones en comercios y viviendas cercanas al mar.