Autoridades encontraron 296 kilos de cocaína ocultos en un carro

La Policía de Control de Drogas decomisó 296 kilos de cocaína que tres sujetos llevaban ocultos en un carro en Uruca, San José.

Esa droga tenía como destino final Estados Unidos y se suma a otra incautación de 400 kilos que hizo el Organismo de Investigación Judicial durante esta semana.

El primer caso lo atendió la policía judicial en una bodega de una empresa de seguridad en San José.

Tras un allanamiento incautaron la droga: una parte estaba oculta en un carro y el resto en estantes.

En el segundo caso, el decomiso fue de 296 kilos de cocaína en Uruca, San José. Ahí se detuvo a un colombiano de apellidos Castaño Lozada, de 26 años, así como dos costarricenses identificados como Palacio Mena, de 41 años y con antecedentes por tentativa de homicidio y legitimación de capitales; y otro de apellidos Rodríguez Bustos, de 65 años.

De acuerdo con el OIJ, estos decomisos evidencian que Costa Rica sigue siendo utilizado como un país para el tráfico internacional de drogas.

Ambos casos continúan en investigación para establecer a cuáles estructuras criminales pertenecían los cargamentos incautados.





