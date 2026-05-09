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Autoridades decomisaron una tonelada de cocaína en aguas del Pacífico Sur

Dos colombianos fueron detenidos en la embarcación que transportaba la droga.

Por Adrián Marín 9 de mayo de 2026, 13:11 PM

Oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas, en conjunto con agentes del Organismo de Investigación Judicial, lograron el decomiso de una tonelada de cocaína en aguas del Pacífico Sur.

El operativo se realizó la madrugada de este sábado. En la embarcación se detuvo además a dos colombianos de apellidos Rovira y Córdoba.

Además, se encontró también marihuana y se decomisaron 23 estañones que al parecer eran utilizados para el transporte de combustible.

Todo lo decomisado fue llevado hasta Golfito para continuar con todos los procesos de judicialización.

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