Autoridades decomisaron una tonelada de cocaína en aguas del Pacífico Sur

Oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas, en conjunto con agentes del Organismo de Investigación Judicial, lograron el decomiso de una tonelada de cocaína en aguas del Pacífico Sur.



El operativo se realizó la madrugada de este sábado. En la embarcación se detuvo además a dos colombianos de apellidos Rovira y Córdoba.



Además, se encontró también marihuana y se decomisaron 23 estañones que al parecer eran utilizados para el transporte de combustible.



Todo lo decomisado fue llevado hasta Golfito para continuar con todos los procesos de judicialización.