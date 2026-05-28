Autoridades decomisaron carne con boñiga en pleno centro de San José

La Policía Municipal de San José (PMSJ) y el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) realizaron un operativo en conjunto en pleno centro de San José y lograron decomisar 450 kilos de carne en condiciones insalubres.

La intervención se hizo en una empacadora ubicada en la avenida 5, tras una denuncia ciudadana.

Durante la inspección, las autoridades detectaron carne contaminada con boñiga y sin los controles sanitarios requeridos, lo que representaba un riesgo para la salud pública. Ante esta situación, procedieron al decomiso inmediato del producto y se giró una orden sanitaria al establecimiento.

La Policía Municipal destacó que este tipo de acciones buscan garantizar la seguridad alimentaria y proteger a la población de productos que no cumplen con las normas de higiene.