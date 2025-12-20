Autoridades decomisan tonelada y media de droga en altamar

El Servicio Nacional de Guardacostas, en conjunto con apoyo aéreo de Estados Unidos, logró decomisar una tonelada y media de droga en aguas del Pacífico costarricense.

El cargamento era trasladado en una embarcación sin matrícula, equipada con dos motores y 14 estañones de combustible. En la operación fueron detenidos tres ciudadanos colombianos, quienes quedaron a la orden de la Fiscalía.

La captura se realizó a 150 millas náuticas de Puerto Golfito. Posteriormente, la Policía de Control de Drogas contabilizó 1.242 kilos de cocaína y 227 kilos de marihuana.

Las autoridades judiciales mantienen abiertas las investigaciones para determinar el destino del cargamento y la posible red criminal vinculada con este caso.