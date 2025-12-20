Sucesos
Autoridades decomisan tonelada y media de droga en altamar
El Servicio Nacional de Guardacostas logró el decomiso con apoyo aéreo de Estados Unidos.
El Servicio Nacional de Guardacostas, en conjunto con apoyo aéreo de Estados Unidos, logró decomisar una tonelada y media de droga en aguas del Pacífico costarricense.
El cargamento era trasladado en una embarcación sin matrícula, equipada con dos motores y 14 estañones de combustible. En la operación fueron detenidos tres ciudadanos colombianos, quienes quedaron a la orden de la Fiscalía.
La captura se realizó a 150 millas náuticas de Puerto Golfito. Posteriormente, la Policía de Control de Drogas contabilizó 1.242 kilos de cocaína y 227 kilos de marihuana.
Las autoridades judiciales mantienen abiertas las investigaciones para determinar el destino del cargamento y la posible red criminal vinculada con este caso.