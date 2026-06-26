Autoridades decomisan cocaína transportada en dos carros en Parrita

Un operativo conjunto entre la DEA de los Estados Unidos, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) permitió el decomiso de un importante cargamento de aparente cocaína en el sector de Esterillos, Parrita.



La investigación inició tras una alerta sobre dos vehículos que, presuntamente, transportaban droga. Los agentes ubicaron los automotores e intentaron detenerlos.



Uno de los conductores ignoró la señal de alto, por lo que los investigadores debieron cerrarle el paso. Durante la acción se produjo una colisión y el sospechoso huyó hacia una zona montañosa. El otro chofer fue detenido en el sitio.



​Durante la revisión, las autoridades ubicaron el cargamento de aparente cocaína. Los vehículos fueron trasladados a las oficinas del OIJ en Orotina, donde continuarán las diligencias como parte de la investigación.