Autoridades decomisan arsenal militar en cuartería de Cartago

La tarde de este jueves, las autoridades decomisaron un importante arsenal militar en una cuartería de la comunidad de Los Altos de San Blas, en Cartago, a unos 300 metros de Hogares Crea.

En el operativo participan oficiales de la Policía Municipal de Cartago, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fuerza Pública, quienes mantienen un amplio perímetro de seguridad en la zona.

De acuerdo con información preliminar, entre lo incautado figuran varios fusiles de asalto, cargadores, municiones, casco táctico y chalecos antibalas.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, ya que las diligencias continúan en desarrollo.