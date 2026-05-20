Autoridades decomisan 1.300 paquetes de cocaína y capturan a tres ticos en Golfito

Las autoridades realizaron una importante incautación de droga en aguas del Pacífico Sur, tras intervenir una embarcación pesquera que transportaba 1.300 paquetes de cocaína ocultos en compartimentos secretos.



Según Nelson Barquero, viceministro de Seguridad, el operativo fue ejecutado este martes por agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) y del Servicio Nacional de Guardacostas, a aproximadamente 255 kilómetros al sur de Golfito.

Cocaína decomisada.

De acuerdo con la información suministrada por el jerarca, la embarcación pesquera fue interceptada durante labores de vigilancia y control marítimo. En la inspección, los oficiales localizaron aposentos ocultos dentro de la nave, donde se encontraba la droga.

Las autoridades lograron trasladar el cargamento hasta la Fiscalía de Golfito, donde se desarrollarán las diligencias judiciales correspondientes.

"Durante el operativo fueron detenidos tres costarricenses, quienes serán puestos a las órdenes del Ministerio Público para determinar su situación jurídica", señaló Barquero.

El viceministro destacó que el trabajo operativo fue realizado íntegramente por cuerpos policiales costarricenses.





