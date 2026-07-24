Autoridades coordinan medidas de seguridad para el ingreso de "Diablo" a La Reforma

Los ministerios de Seguridad Pública y Justicia instalaron un centro de mando en la cárcel La Reforma, en San Rafael de Alajuela, para coordinar cómo será el resguardo de Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", detenido este viernes en Sarapiquí.

Las autoridades se mantendrán en el ámbito de máxima seguridad para definir los detalles del operativo, una vez que el Arias quede bajo la custodia del sistema penitenciario nacional.

Así lo informó la oficina de prensa de Seguridad Pública por medio de su chat de prensa.

Teletica.com consultó a Justicia sobre el lugar donde permanecerá "Diablo"; sin embargo, informaron que "en este momento están valorando los escenarios. No podríamos dar una declaración aún".

Alias "Diablo" cayó en un operativo que se realizó desde las 5 a. m. en el sector de San Bernardino de Sarapiquí, Heredia, y en el estuvieron involucrados, además de la Policía Judicial, el Ministerio Público y la Judicatura.

Michael Soto, director interino del OIJ, calificó la detención como "una operación policial bastante compleja", en la que también fue arrestado "Tan", líder de la organización en el sector de Batán y sospechoso de una gran cantidad de homicidios.

El enfrentamiento a disparos le costó la vida a un sujeto conocido como "Coco Guácimo", de apellido Ríos Oconitrillo.



Además, Soto detalló que durante el allanamiento se encontraron cinco fusiles de guerra de alto calibre, como un FAL, y otro tipo de armas como AK-47, tres pistolas y también el uso de tecnología con drones para monitorear los alrededores de la zona.



"Fue un trabajo muy preciso, muy profesional, muy bien hecho, que nos da como resultado estas detenciones que eran necesarias para el pueblo costarricense", agregó Soto.



Sobre el trabajo de los oficiales, la cabeza del OIJ afirmó que fueron "muy valientes", debido a que "durante una hora estuvieron combatiendo armas de fuego de alto calibre y lo hicieron de una forma muy profesional, muy espectacular, aunque lamentablemente resultaron compañeros heridos".



Todos los oficiales heridos ya se encuentran en los hospitales del Trauma, en La Uruca, y San Juan de Dios. A este último centro médico ingresó el agente con una condición más delicada.