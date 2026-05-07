Autoridades contaron 59 disparos tras tiroteo que dejó dos muertos en Puntarenas

La violencia volvió a golpear a Puntarenas. Las autoridades contabilizaron al menos 59 disparos tras un tiroteo ocurrido en el bar El Lucero, en El Cocal, que dejó como víctimas mortales a una mesera embarazada y a un cliente.

El informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalla que en la escena se hallaron 32 indicios balísticos entre la barra, la cocina y una bodega; 9 cerca de una de las víctimas y 18 en el exterior del local. El ataque refleja la brutalidad con la que actuaron los gatilleros.

De acuerdo con la investigación, dos sujetos ingresaron al bar disparando contra su objetivo, identificado como un hombre de apellido Alvarado, con amplio expediente judicial. Aunque recibió un disparo en la pierna derecha, sobrevivió. En su vehículo también se encontraron impactos de bala.

Las víctimas mortales serían personas ajenas al ataque. Se trata de Joselyn Elizondo Fonseca, mesera de 28 años con cuatro meses de embarazo, y Airon Montiel Salmerón, cliente de 33 años.

La familia de Joselyn exige justicia por su asesinato y el de su bebé. Relatan que llevaba seis meses trabajando en el bar para sostener a sus dos hijos y a su madre. Estaba a punto de recibir su casa propia y de iniciar estudios universitarios.

La Policía Judicial busca ahora a los responsables, quienes aparentemente se trasladaban en una motocicleta.