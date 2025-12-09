Autoridades buscan a mamá de recién nacido hallado muerto en camión de basura

Las autoridades intentan localizar a la madre de un recién nacido que fue localizado sin vida dentro de un camión de basura en Pacuare de Limón, este lunes.



Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hallazgo ocurrió cuando personal municipal encontró el cuerpo del menor en un basurero.

A la llegada de la Cruz Roja Costarricense, los paramédicos confirmaron que el bebé no presentaba signos de vida.

"El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para los análisis correspondientes. De momento, no hay personas detenidas por el caso", indicó la Policía Judicial.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) informó a Teletica.com que el asunto es principalmente de carácter judicial y que, tras ser alertados, coordinaron de inmediato con la Fuerza Pública y el OIJ.

"En caso de que se logre identificar a la familia, se procederá con la revisión de antecedentes, verificación de la presencia de otros menores, valoración del entorno protector y de los riesgos, así como la emisión de medidas administrativas y la judicialización correspondiente. Todo ello acompañado de valoraciones y apoyo psicosocial", indicó el PANI.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho y dar con la progenitora del recién nacido.

