Autopista General Cañas paralizada: Choque múltiple deja heridos y cierre prolongado

La autopista General Cañas volvió a quedar paralizada la noche de este jueves tras un fuerte accidente de tránsito ocurrido a la altura del Castella.

En el choque se vieron involucrados seis vehículos: dos furgones, un microbús y dos carros livianos. A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron fallecidos. Sin embargo, la Cruz Roja Costarricense atendió a cuatro pacientes en el lugar.

El accidente provocó el cierre total de la Ruta 1 en sentido San José–Alajuela, generando un colapso vial que se estima tardará varias horas en resolverse.

Este nuevo percance se registra apenas un día después de otro accidente en la misma autopista, donde un carro, un tráiler y un autobús colisionaron, ocasionando también un cierre prolongado de la vía.

Las autoridades trabajan en la atención de los heridos y en la remoción de los vehículos para restablecer el tránsito lo antes posible.

