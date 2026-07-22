Audio alertó a vecinos y permitió rescate de pareja de adultos mayores tras asalto en Sarapiquí

Un mensaje de audio enviado al grupo de vecinos fue clave para alertar sobre la privación de libertad que sufría una pareja de adultos mayores durante un violento asalto ocurrido la noche de este lunes en Sarapiquí. Según relataron las víctimas, los delincuentes las obligaron a enviar la grabación con el fin de no despertar sospechas entre la comunidad.

De acuerdo con la información brindada a Telenoticias, cuatro sujetos armados irrumpieron en la vivienda de la pareja, ampliamente conocida en la zona, y la sometieron durante el asalto.

La adulta mayor explicó que los sospechosos la obligaron a enviar un mensaje de voz al grupo de vecinos. Al parecer, el objetivo era transmitir una falsa sensación de normalidad y evitar que alguien sospechara de lo que realmente ocurría dentro de la vivienda.

Sin embargo, el audio despertó dudas entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades sobre una posible situación irregular.

Posteriormente, los delincuentes obligaron a la pareja a subir a un vehículo y la sacaron de su casa con dirección hacia San José.

Gracias a la rápida reacción de la Fuerza Pública, se desplegó un amplio operativo para localizar el vehículo en el que viajaban las víctimas.

La presencia policial obligó a los sospechosos a abandonar a los adultos mayores antes de continuar su huida, lo que permitió que ambos fueran rescatados sanos y salvos.

En entrevista con Telenoticias, la adulta mayor relató los momentos de angustia que vivió durante el asalto y la privación de libertad, una experiencia que describió como una de las más difíciles de su vida.

Las autoridades informaron, además, que el vehículo de la pareja fue recuperado posteriormente en Alajuela.

Ahora, los cuerpos policiales investigan si este caso guarda relación con una banda conocida como "Los Robacasas", que presuntamente opera en la zona de Sarapiquí y tendría como principal objetivo a personas adultas mayores.

La investigación permanece en desarrollo para determinar la identidad de los responsables y establecer si estarían vinculados con otros hechos delictivos registrados recientemente en la región.



