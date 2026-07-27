Audiencia de medidas cautelares para “Diablo” y “Tan” inicia este lunes

La audiencia de medidas cautelares contra Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", y Jonathan Pérez, alias "Tan", está programada para este lunes a la 1:30 p. m., como parte del proceso judicial que enfrentan tras su captura.



El Poder Judicial analiza si la diligencia se realizará en los tribunales, de manera virtual o dentro del centro penitenciario donde ambos permanecen recluidos. La valoración responde al riesgo que representa el traslado de los imputados, considerados por las autoridades como objetivos de máxima peligrosidad.



Actualmente, alias "Diablo" y alias "Tan" permanecen en celdas de máxima seguridad, conocidas como "hummer", bajo vigilancia permanente de oficiales tácticos. Además, tienen restringido el contacto directo con sus familiares y no podrán salir de sus celdas, incluso en caso de presentar algún padecimiento de salud.



Uno de los oficiales heridos durante el operativo de captura ya fue dado de alta. El agente, integrante del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), sufrió un impacto de bala en una pierna.



Otros tres oficiales continúan hospitalizados luego de ser sometidos a intervenciones quirúrgicas por las lesiones sufridas durante el enfrentamiento ocurrido en San Bernardino de Sarapiquí el viernes anterior.



De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ocho oficiales resultaron heridos durante el operativo. Seis pertenecen al SERT y dos a la Unidad de Vigilancia y Seguimiento. Las lesiones incluyen impactos de bala en brazos, hombros y un muslo, fracturas en una mano y el caso de un agente que sufrió una lesión en un ojo por un fragmento de proyectil.



El OIJ y la Fiscalía informaron que, por el momento, no existen solicitudes formales de extradición contra los dos imputados.

