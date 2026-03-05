Atropello en parada de autobús deja un bebé y dos adultos heridos en Guanacaste

Un vehículo liviano atropelló violentamente a tres personas que se encontraban en una parada de autobús en Guanacaste.

El accidente ocurrió la tarde de este martes en el cantón de Santa Cruz.

De acuerdo con el reporte inicial de la Cruz Roja, las víctimas son dos adultos, un hombre y una mujer, y un bebé de pocos meses de edad.



Al sitio se desplazaron tres ambulancias. La primera unidad en llegar informó que el hombre se encontraba en condición crítica, mientras que la mujer y el bebé fueron catalogados en condición urgente.

Los pacientes fueron trasladados al centro médico para su atención. Posteriormente se informó que el bebé fue estabilizado y los médicos están valorando su traslado al Hospital de Niños.