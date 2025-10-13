Atrapan a presuntos asaltantes de turistas en Guanacaste

Oficiales de la Fuerza Pública y de la Policía Turística detuvieron, este fin de semana, a dos sospechosos de asaltar a un grupo de turistas en la localidad de Brasilito, en Santa Cruz, Guanacaste.



Los presuntos responsables fueron interceptados en el sector de Guayabal, cuando intentaban huir en dirección a Nicoya.

"Durante la intervención policial, las autoridades les cerraron el paso y revisaron el vehículo en el que se desplazaban.

"En el interior del automóvil, los oficiales hallaron dos teléfonos celulares, unos audífonos y varias carteras femeninas vacías, presuntamente pertenecientes a las víctimas del asalto", dijo el Ministerio de Seguridad Pública.

El conductor fue identificado con el apellido Martínez, mientras que su acompañante, de apellido Díaz, registra un amplio historial delictivo por robo, asalto y hurto.



Las evidencias y el vehículo quedaron bajo custodia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que continuará con las diligencias correspondientes.



Los sujetos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público, que decidirá su situación jurídica.