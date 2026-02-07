Atentado con armas de fuego frente a oficiales de tránsito en Pérez Zeledón quedó grabado en video

Dos hombres quedaron registrados en video al momento de efectuar un atentado con armas de fuego frente a oficiales de tránsito en Pérez Zeledón.

Los sospechosos viajaban en una motocicleta y dispararon contra un hombre que se desplazaba en un vehículo liviano. El ataque ocurrió frente al restaurante KFC en esa localidad.

Un conductor que pasaba por el lugar grabó con su celular la huida de los atacantes, imágenes que muestran cómo el crimen se cometió a plena vista de oficiales de la Policía de Tránsito.

Expertos señalan que, debido al aumento de la violencia, muchos criminales han perdido el respeto por las autoridades.

Afortunadamente, durante el ataque no se reportaron personas heridas.