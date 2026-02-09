¡Atención, conductores! Ruta 32 seguirá cerrada

La Ruta 32, en el sector del Zurquí, permanecerá cerrada este domingo 8 de febrero, debido a las condiciones climáticas adversas que continúan afectando la zona.



Durante el sábado y este domingo, personal del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ha realizado labores constantes e intensas para la remoción de varios derrumbes registrados en la vía, trabajos que lograron avances significativos.

No obstante, las lluvias persistentes han provocado la caída de nuevo material y el desprendimiento del ya removido, lo que imposibilita garantizar condiciones seguras para la reapertura del paso.



Según informó el MOPT, los trabajos se mantendrán durante este domingo en la medida en que las condiciones lo permitan, y las labores continuarán el día de mañana (lunes) con el objetivo de habilitar la ruta lo antes posible.



Mientras tanto, las autoridades recomiendan a los conductores utilizar las rutas alternas disponibles. Para vehículos livianos, se sugiere el paso por Vara Blanca, mientras que para todo tipo de automotor se encuentran habilitadas las rutas por Bajos de Chilamate, Vuelta de Kooper y Turrialba.



Las autoridades hacen un llamado a la población para que extreme las medidas de precaución al transitar por las rutas alternas.

