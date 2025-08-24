¡Atención, conductores! Paso por Ruta 32 no se abrirá este domingo

El paso por la Ruta 32, Zurquí, no se abrirá este domingo debido a las fuertes lluvias que se registran en la zona.

Así lo confirmó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Además, señaló que el lunes a primera hora se valorará su reapertura.

“Debido a las fuertes lluvias que se mantienen en la zona montañosa de la Ruta 32 y con el fin de resguardar la seguridad de los usuarios, la vía se mantendrá cerrada por lo que resta de este domingo.

“Personal del MOPT-CONAVI realizarán una inspección a primera hora de este lunes para determinar si es posible su reapertura”, indicó el MOPT.

La vía que comunica el Valle Central con Limón está cerrada desde el pasado viernes debido a derrumbes en la carretera.