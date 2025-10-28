¡Atención, conductores! MOPT cierra paso por Cerro de la Muerte

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció el cierre preventivo del paso por la Ruta Nacional 2, en el sector del Cerro de la Muerte, a partir de las 6 p. m. de este martes.

La medida responde a las condiciones lluviosas persistentes que afectan la zona.



De acuerdo con la información oficial, los puntos de cierre se ubican en el sector de Cartago, específicamente en El Tejar y en El Empalme; mientras que del lado de San Isidro de El General, el paso se interrumpe en Gasotica y en El Trapiche de Nayo.



El MOPT indicó que la decisión es preventiva, con el fin de resguardar la seguridad de los conductores. Se mantendrá vigente hasta nuevo aviso, dependiendo de la evolución de las condiciones meteorológicas.



Por su parte, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) mantiene la alerta naranja para toda la Vertiente del Pacífico, alerta amarilla para el Valle Central y Zona Norte, y alerta verde para el Caribe, ante el incremento de las lluvias en distintas regiones del país.

