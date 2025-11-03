Ataques armados dejan tres muertos y uno menor de 10 años herido en el país

Tres personas murieron y un menor de 10 años resultó herido de gravedad tras una serie de ataques armados registrados entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en diferentes puntos del país.

El primer hecho se reportó cerca de las 2 a. m. en Paraíso de Cartago. Según las autoridades, un hombre de 31 años, de apellido Morales, fue atacado a balazos por dos sujetos que viajaban en motocicleta mientras se encontraba en vía pública. La víctima intentó resguardarse en el patio de una vivienda, donde un menor de edad resultó herido durante el ataque.

En un segundo caso, ocurrido en Montes de Oro de Puntarenas, un hombre de 61 años, identificado como Miranda, murió luego de que dos sujetos ingresaran a su vivienda y lo atacaran con armas de fuego y blancas.

El tercer hecho se registró en Sixaola, Talamanca, donde un joven de 19 años, de apellido Abrego y de nacionalidad panameña, fue asesinado mientras se encontraba dentro de un bar.

Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para esclarecer los móviles de los ataques y dar con los responsables.