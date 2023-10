Ataque sexual que cobró la vida de joven en San Carlos duró 27 minutos

“Estamos ante un hecho violento, en presencia de una persona que no tuvo consideración alguna a la hora de agredir, abusar y asesinar a Yuliana, ya tenemos pruebas genéticas que acreditan que el imputado tuvo contacto con ella, él no tuvo ninguna consideración, por eso vamos a ir hasta las últimas consecuencias, no habrá negociaciones ni penas anticipadas, personas como estas no deben estar circulando en las calles”, agregó Ruiz.