Ataque en Quepos deja tres muertos: dos calcinados y otro acribillado al intentar huir

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que dos personas murieron dentro de una casa incendiada en El Cocal de Quepos, la noche de este lunes. Las víctimas son un hombre aún no identificado y una adolescente de 16 años, cuyos cuerpos presentaban múltiples impactos de bala, además de quedar calcinados por las llamas.

Según la Policía Judicial, la vivienda fue incendiada de forma intencional. Dentro del lugar, los agentes hallaron a las dos víctimas con heridas de proyectil de arma de fuego.

A unos 100 metros del sitio, se localizó a otro hombre sin identificar, quien también murió tras recibir varios disparos cuando intentaba escapar de los atacantes.

Además, una cuarta persona resultó herida por arma de fuego y permanece hospitalizada en el centro médico Max Terán Valls, bajo custodia médica.

Las autoridades investigan el hecho bajo la hipótesis de un posible ajuste de cuentas, aunque aún no confirman el móvil exacto del crimen.

En lo que va de 2025, nueve personas han perdido la vida en incendios estructurales en el país, según estadísticas del Cuerpo de Bomberos.