Ataque de abejas provoca evacuación masiva en colegio de Cartago

La Cruz Roja Costarricense atendió la mañana de este miércoles una emergencia en el Colegio de Dulce Nombre, en Cartago, luego de que un enjambre de abejas atacara a estudiantes dentro y fuera de las instalaciones educativas.



De acuerdo con el reporte de las autoridades, más de una decena de menores resultaron afectados en distintos sectores del centro educativo. Varios de ellos lograron salir hasta unos 100 metros de las instalaciones y fueron valorados por los equipos de emergencia en la zona.



Además, se evacuaron de manera preventiva a 25 estudiantes, mientras que los equipos de la Cruz Roja y el Benemérito Cuerpo de Bomberos continúan trabajando en la atención del incidente.



El Cuerpo de Bomberos confirmó que al menos 15 estudiantes sufrieron picaduras.

En la operación participan personal paramédico de la estación de Desamparados y Bomberos de Cartago, quienes se mantienen en el lugar para brindar apoyo y controlar la situación, al igual que la Cruz Roja Costarricense.

