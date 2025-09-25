Ataque de abejas deja siete afectados en Cartago: una adulta mayor está grave

La Cruz Roja Costarricense atendió este jueves, a las 11:40 a. m., una emergencia provocada por un ataque de abejas en el sector de Bosque, en San Rafael de Cartago.



De acuerdo con la benemérita institución, fueron abordados siete pacientes: cuatro hombres y tres mujeres.



Entre los trasladados a centros médicos se encuentra una mujer de 72 años, en condición crítica, debido a múltiples picaduras; un hombre de 46 años, en condición urgente; y una mujer de 64 años, también en condición urgente.



Los otros cuatro pacientes no requirieron traslado hospitalario, aunque recibieron atención en el sitio.



La Cruz Roja informó que la emergencia continúa en desarrollo en coordinación con el Cuerpo de Bomberos.

