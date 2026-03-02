Ataque de abejas deja 22 niños afectados en escuela de Guápiles

Un total de 22 niños resultaron afectados este lunes tras un ataque de abejas en la Escuela Barrios Unidos, ubicada en Guápiles, Limón.



Unidades de la Cruz Roja Costarricense y del Cuerpo de Bomberos se desplazaron al centro educativo para atender la emergencia.

"Como primeros recursos, fueron despachadas seis unidades de la Cruz Roja, entre ambulancias básicas y avanzadas, para brindar atención en el sitio.

"En el lugar se realiza la valoración de los 22 estudiantes afectados. Según la información suministrada, dos menores se reportan en condición urgente, mientras que los demás se mantienen estables", indicó la benemérita institución.

A esta hora (3:15 p. m.), personal de emergencia continúa con las labores de atención y seguimiento al estado de salud de los menores para determinar la necesidad de traslados a centros médicos.

