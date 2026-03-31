Ataque armado en gasolinera deja dos muertos y un herido grave en Alajuela

Una balacera ocurrida la tarde de este lunes en una gasolinera dejó como saldo dos personas fallecidas y un hombre gravemente herido.



El hecho se registró a las 6:09 p. m. en el sector de El Coyol de Alajuela.



De acuerdo con información confirmada por la Cruz Roja Costarricense, al arribo de los paramédicos, dos de las víctimas ya no presentaban signos vitales, por lo que fueron declaradas fallecidas en el lugar. Un tercer hombre fue atendido en condición crítica y trasladado de emergencia a un centro médico.



Según reportes preliminares, el conductor de un vehículo llegó al establecimiento cuando fue interceptado y atacado a balazos por varios sujetos que se desplazaban en motocicletas.



Oficiales de la Fuerza Pública mantienen custodiada la escena mientras se espera la llegada de agentes judiciales, quienes realizarán el levantamiento de los cuerpos y las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

