Ataque armado en Desamparados deja una mujer fallecida y otra herida

Una mujer fallecida y otra herida fue el resultado de un ataque armado ocurrido la noche de este viernes en San Miguel de Desamparados, San José.



El incidente fue reportado a las 11:50 p.m., cuando dos mujeres que se desplazaban en una motocicleta fueron interceptadas, por razones que aún se investigan, por dos hombres que también viajaban en una motocicleta. Según el reporte de la Policía Judicial, los sospechosos dispararon en múltiples ocasiones contra las víctimas y posteriormente huyeron del lugar.

"La mujer fallecida fue identificada como Ortiz, de 37 años, quien fue trasladada de emergencia al hospital Calderón Guardia, donde murió minutos después de su ingreso.

"Por su parte, la otra víctima, de apellido Seas y de 34 años, resultó herida y fue trasladada al Hospital San Juan de Dios para recibir atención médica", señaló el OIJ.

Hasta el momenot se desconoce el móvil del ataque y el caso se mantiene en investigación para dar con los responsables.

