Ataque armado en Cahuita: qué dice el OIJ del caso que involucra a hija de “Pecho de Rata”

Un violento intercambio de disparos registrado la madrugada de este jueves en Cahuita, Limón, dejó un hombre fallecido y otro detenido.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el hecho no corresponde a un intento de secuestro, desmintiendo versiones que circularon en redes sociales.



El suceso se produjo alrededor de las 2:30 a. m., cuando ingresó una alerta por un posible robo en la vivienda de un familiar de Edwin López, conocido como “Pecho de Rata”, quien cuenta con una solicitud de extradición a Estados Unidos por el aparente delito de tráfico internacional de drogas.

Según la información preliminar, varios sujetos habrían intentado ingresar a la propiedad momentos antes de que llegara al lugar la hija de López junto con su pareja sentimental.



Omar Brenes, jefe de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, explicó que la pareja arribó en un vehículo y que la mujer permaneció dentro del automóvil mientras su acompañante ingresaba a la casa. Minutos después, él escuchó gritos provenientes del exterior.

“La alerta ingresa indicando que, al parecer, se estaban metiendo a robar a una vivienda propiedad de uno de los familiares de Edwin López, alias ‘Pecho de Rata’. A ese sitio llega en carro la hija de López y su pareja sentimental. La mujer queda dentro del carro, el hombre ingresa a la casa y escucha gritos de auxilio por parte de la mujer”, indicó Brenes.

Al salir, el hombre se encontró con tres sujetos armados dentro del vehículo. Según el OIJ, él también portaba una pistola, lo que desencadenó un intercambio de disparos.

“Se da un intercambio de disparos porque la pareja sentimental de la mujer tenía una pistola, y en ese intercambio aparece una persona fallecida a unos 75 metros del lugar con varios impactos de bala, específicamente tres”, añadió Brenes.

La persona fallecida fue identificada con el apellido Rodríguez. En las cercanías del sitio, las autoridades encontraron a un segundo individuo, encapuchado y portando un arma tipo AR-15, quien fue detenido y responde al apellido Duarte. Además, a pocos metros se localizó un arma M-16 abandonada, presuntamente vinculada al mismo hecho.

“Se maneja la circunstancia como un aparente robo. Se descarta que sea un secuestro o privación de la libertad; ambas probabilidades están descartadas”, enfatizó Brenes.

El OIJ continúa con las diligencias para establecer la participación de otros posibles involucrados y determinar la secuencia exacta de los hechos que desembocaron en el enfrentamiento armado.

