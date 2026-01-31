Ataque armado deja una herida de gravedad en Guadalupe

Una mujer de 31 años está delicada en el hospital Calderón Guardia luego de que resultara herida de bala la mañana de este sábado en Guadalupe.



La víctima, identificada con el apellido Chavarría, viajaba de acompañante junto a otras cuatro personas en un vehículo tipo pick-up cuando fue interceptada por otro carro en las inmediaciones de la rotonda del Bicentenario, desde el cual varios sujetos abrieron fuego.



Al parecer, el vehículo venía siguiéndolos luego de que el pick-up saliera del centro comercial El Pueblo.



Según el subdirector de la Fuerza Pública, Guillermo Valenciano, el vehículo donde viajaba la herida era conducido por un sujeto identificado con el alias de “Gemelo”, aparentemente vinculado a una estructura criminal de Aserrí y quien sería el objetivo el ataque.



El conductor llegó hasta el hospital Calderón Guardia en busca de auxilio para la mujer, quien permanece internada en condición delicada.



Las autoridades judiciales mantienen en custodia al pick-up y realizaron la recolección de los casquillos que quedaron en el sector del ataque.