Ataque armado deja un muerto y un herido en San Carlos

Una balacera dejó un hombre muerto y otro herido la mañana de este viernes en Sucre de Ciudad Quesada, en San Carlos, Alajuela.

El hecho ocurrió frente a la Quesera Los Vásquez, según información confirmada por la Central de la Cruz Roja Costarricense a Teletica.com.

La víctima mortal fue identificada con los apellidos Vásquez Torres, de 26 años. De acuerdo con información preliminar, dos sujetos que viajaban en motocicleta llegaron al sitio y le dispararon en múltiples ocasiones.

La Cruz Roja informó que la emergencia ingresó a las 7:33 a. m. Los cruzrojistas atendieron la escena en un establecimiento comercial. El personal confirmó una persona fallecida por heridas de arma de fuego. Además, trasladó a un hombre al Hospital San Carlos para recibir atención médica.

Las autoridades mantienen la investigación para determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables.

La escena quedó bajo custodia de las autoridades judiciales, que realizarán el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios.