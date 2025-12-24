Ataque armado deja un muerto y dos heridos en San José

Un ataque armado dejó a una persona fallecida y otras dos heridas la madrugada de este miércoles en Cañada Sur de San Sebastián, en San José.

De momento, no se ha esclarecido la dinámica del evento, pero en apariencia dos hombres a bordo de una motocicleta iniciaron una balacera contra un grupo de personas que estaba en la vía pública (vea video adjunto de Telenoticias).

Al menos tres sujetos fueron alcanzados por las balas y uno de ellos murió en el lugar, según la Cruz Roja Costarricense (CRC). Las edades de las víctimas oscilan entre 30 y 33 años de edad.

La escena fue posteriormente abordada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que ahora analiza las causas que mediaron en este ataque y busca dar con sus responsables.

Este es el segundo asesinato a balazos que ocurre en San Sebastián de San José en los últimos tres días. El pasado domingo, a las 11:50 a. m., dos gatilleros en moto dispararon en múltiples ocasiones contra un hombre que estaba en la calle, dejándolo fallecido en el sitio.