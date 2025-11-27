Ataque armado contra hija de "Pecho de Rata" deja un muerto y un detenido

Un intento de ataque armado contra la hija de Edwin López, alias “Pecho de Rata”, uno de los nacionales con solicitud de extradición a Estados Unidos, terminó con un hombre fallecido y otro detenido la madrugada de este jueves en Cahuita de Talamanca.



De acuerdo con el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), varios sujetos llegaron a eso de las 2:30 a. m. a la casa de una mujer de apellidos López y abrieron fuego en múltiples ocasiones, lo que desencadenó una respuesta desde el interior de la vivienda.

Los sospechosos huyeron hacia una zona boscosa; sin embargo, uno de ellos recibió varios impactos de bala en el tórax y murió en el lugar, confirmó la Policía Judicial ante consulta de Teletica.com.

"En el interior de la vivienda se encontraba una pareja cuando tres hombres armados y encapuchados intentaron ingresar. El hombre dentro de la casa reaccionó utilizando un arma de fuego, lo que provocó la huida de los atacantes. "A unos 25 metros de la casa fue localizado un hombre de apellido Rodríguez, quien presentaba tres heridas de bala, dos en el pecho y una en el glúteo, y fue declarado fallecido en el sitio", indicó el Organismo de Investigación Judicial.

La Cruz Roja Costarricense (CRC), por su parte, indicó que atendió a un hombre de unos 20 años con impactos de bala en el tórax, quien no presentaba signos vitales al momento de la revisión.

Minutos después, a 75 metros de la propiedad, los agentes ubicaron y capturaron a otro sospechoso, de apellido Duarte, de 33 años. A este se le decomisó un fusil de asalto tipo AR-15 y un pasamontañas.

El hombre y la mujer que estaban dentro de la casa no resultaron heridos.

La Policía Judicial lleva a cabo varias diligencias en el lugar, con el objetivo de esclarecer las circunstancias que mediaron en el hecho, así como para dar con el paradero del tercer sujeto.