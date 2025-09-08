Ataque armado contra casa deja un muerto y cuatro heridos graves en Alajuela

A las 11:52 p. m. de este domingo, se registró un ataque armado en la urbanización San José, en Ciruelas de Alajuela, que dejó como saldo un hombre fallecido y cuatro heridos de gravedad.



De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), varias personas se encontraban dentro de una casa cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta, por razones que aún se desconocen, abrieron fuego en múltiples ocasiones contra la propiedad.



Las víctimas heridas fueron identificadas como un hombre de apellido Jiménez, de 27 años; un hombre de apellido Palacios, de 27; una mujer de apellido Guevara, de 20, y un menor de 16 años. Todos fueron trasladados en vehículo particular al Hospital San Rafael de Alajuela.



En el mismo centro médico se confirmó el fallecimiento de una quinta víctima, de apellido Díaz, de 25 años, quien también fue alcanzada por los disparos.

Los sospechosos lograron darse a la fuga tras el ataque.

Ahora el caso quedó en manos de la Policía Judicial, que busca determinar las causas del hecho y dar con los responsables.

