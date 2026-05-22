Ataque a balazos en Tibás: víctima muere dentro de carro y choca poste

Un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado la tarde de este jueves en San Juan de Tibás, a unos 800 metros al oeste de la municipalidad.

Según el reporte preliminar de la Cruz Roja, la víctima viajaba en un vehículo blanco cuando recibió múltiples impactos de bala. Tras el ataque, el carro colisionó contra un poste del tendido eléctrico.

Varias unidades de la Fuerza Pública acudieron al lugar para resguardar la escena y cerrar el paso, mientras se espera la llegada del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento del cuerpo y el inicio de la investigación.

De acuerdo con datos del OIJ, con este nuevo ataque el país se acerca a los 300 homicidios en lo que va del año, reflejando la creciente violencia que afecta a la capital y otras regiones del país.