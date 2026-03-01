Ataque a balazos en Playa del Coco quedó grabado en video: un hombre murió en el sitio

Un hombre de 36 años, de apellido Chacón, murió la madrugada del sábado tras recibir múltiples balazos en el sector de Playa del Coco, en Liberia, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho fue recibido por las autoridades alrededor de las 4:40 a.m., cuando, en apariencia, el ahora fallecido se desplazaba en motocicleta por la zona y fue interceptado por un vehículo en el que viajaban, presuntamente, tres hombres.

Los hechos quedaron registrados en un video que circula en redes sociales y que fue publicado en Facebook por la página Guana/Visión.

Según la versión en investigación, los sospechosos intentaron colisionar la motocicleta, lo que provocó que Chacón perdiera el control y cayera sobre la vía. Posteriormente, los tres sujetos bajaron del carro y, aparentemente, le dispararon en múltiples ocasiones antes de darse a la fuga.

Agentes judiciales se presentaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia. El caso se mantiene en investigación con el fin de esclarecer las circunstancias del homicidio y dar con los responsables.



