Ataque a balazos en Gravilias deja un hombre muerto y una mujer herida

Una ráfaga de balas despertó a los vecinos de Gravilias, Desamparados, este domingo.

Según el OIJ, un hombre, de quien aún no se conoce la edad, conducía su carro por el sector cuando se estacionó cerca de un lugar y fue abordado por dos sujetos en moto. Sin mediar palabra, le dispararon varias veces y murió en el lugar.El carro terminó chocando contra el muro de una vivienda.En el lugar también se encontraba una mujer, identificada como Velázquez, de 26 años, quien resultó herida por un disparo en la espalda. Fue trasladada a un centro médico en condición estable.El caso se mantiene bajo investigación.

