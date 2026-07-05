Ataque a balazos deja una mujer muerta y dos hombres heridos

Una mujer de 29 años falleció y dos hombres resultaron heridos tras un ataque a balazos ocurrido durante la madrugada de este domingo en Alajuelita.



De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho se registró a la 1:38 a. m., cuando la víctima, de apellido Vargas, se encontraba en las afueras de una vivienda junto a dos hombres.



En apariencia, dos sujetos llegaron hasta el sitio y, sin mediar palabra, dispararon en múltiples ocasiones contra las tres personas que permanecían en la vía pública. Las circunstancias y el móvil del ataque continúan bajo investigación.



Vargas recibió un impacto de bala en la zona lumbar y fue trasladada a la Clínica Salomón Núñez; sin embargo, fue declarada fallecida al ingresar al centro médico.



Los otros dos afectados fueron identificados con los apellidos Lara, de 23 años, y Santa María, de 25. Santa María sufrió heridas de bala en una pierna y una mano, mientras que Lara fue impactado en una pierna. Ambos fueron trasladados a un centro médico, donde permanecen estables.



Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, que será remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.



El caso permanece en investigación para determinar las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

