Ataque a balazos deja a un hombre muerto en Alajuelita

Un hombre murió tras recibir múltiples impactos de bala la noche de este domingo en La Aurora de Alajuelita.

El hecho fue reportado a las autoridades a las 10 p. m. mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Vecinos de La Aurora de Alajuelita escucharon varias detonaciones de arma de fuego.



Oficiales de la Fuerza Pública llegaron al sitio y ubicaron el cuerpo. Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el procesamiento de la escena.



El hombre fallecido no portaba documentos de identificación. Las autoridades aún no han logrado establecer su identidad. La víctima presentaba múltiples heridas de proyectil de arma de fuego en la cabeza, espalda, abdomen y tórax.



Los investigadores recolectaron cerca de ocho indicios balísticos. El material será analizado en los laboratorios de Ciencias Forenses.



El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial. El caso sigue bajo investigación.

