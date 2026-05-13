Ataque a balazos contra policías en Batán desata operativo por tierra y aire

Dos oficiales de la Fuerza Pública que se desplazaban en motocicleta fueron atacados a balazos la tarde de este miércoles en Batán de Limón. El hecho mantiene a las autoridades desplegadas en un amplio operativo, por tierra y aire, para ubicar a los sospechosos.

De acuerdo con información del Ministerio de Seguridad Pública, los oficiales fueron interceptados por dos sujetos que también viajaban en motocicleta, quienes abrieron fuego contra los uniformados y posteriormente huyeron del sitio.



Ambos policías fueron trasladados a un centro médico para recibir atención. Según versiones preliminares, uno de los oficiales recibió los impactos en el chaleco antibalas.



La Cruz Roja Costarricense confirmó que el incidente ocurrió a las 2:55 p. m. frente a una licorera de la zona. Además, indicó que uno de los funcionarios, de aproximadamente 28 años, fue reportado en condición crítica, trasladado inicialmente a la clínica local y posteriormente al Hospital Tony Facio.



El caso se mantiene en investigación para dar con los responsables de abordar a los oficiales en plena vía pública.

